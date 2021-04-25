ЗСУ освоюють надсучасні контрбатарейні радари 1Л220УК "Зоопарк-3" – Техніка війни

ЗСУ отримали вітчизняний радіолокаційний комплекс артилерійської розвідки 1Л220УК "Зоопарк-3". Він потужніший за іноземні зразки та призначений для наведення артилерії під час контрбатарейної боротьби або для коригування вогню артилеристів.

Якими ще зброярськими новинами запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь у програмі.

У минулому випуску Перший винищувач KF-21 Boramae презентували світу – Техніка війни

Комплекс "Сапсан" та модернізація танків "Кедр Т64БМ2"

• Заступник міністра оборони України Олександр Миронюк заявив, що вони мають на меті закупити комплекс "Сапсан". Наразі робота над цим триває, адже це непростий процес.

• Українська система управління озброєнням гелікоптерів пішла на експорт. Так, по 2 комплекси отримали Уганда та Камерун. Система розробки ПрАТ "Рамзай" призначена для ураження наземних цілей керованими ракетами РК-2В на дальності до 7,5 кілометрів.

• Міністерство оборони України замовило Харківському бронетанковому заводу модернізацію 12 танків "Кедр Т64БМ2". Вдосконалені машини отримають новий потужний двигун та оброблений корпус.

Зверніть увагу Як Росія постачала боєприпаси бойовикам на Донбасі: журналістське розслідування – відео

• У Вінниці на державному підприємстві "45 експериментальний механічний завод" модернізують радянську автотехніку, встановлюючи німецькі мотори. Відповідно до тендеру підприємство закупить двигуни марки DEUTZ.

• У компанії Armorum Solutions доопрацювали буксирувальний модуль до турелі під кулемети калібру 12,7 міліметра. Розробляли його під "наші" кулемети НСВТ, проте підійдуть й американські Browning M2.

Турецьке ПТРК OMTAS та заміна БМП M2 Bradley

• Південнокорейська Hanwha Defense та американська Oshkosh Defense компанії підписали угоду про об'єднання. Розроблятимуть разом нову бойову машину піхоти M2A3 Bradley.

• У Туреччині показали ПТРК середньої дальності для оснащення військових підрозділів країни. Комплекс має назву OMTAS.

• В румунському місті Петрешті відкрили завод італійської компанії Iveco. На новому підприємстві компанія очікує за рік випускати більше сотні повнопривідних військових вантажівок з колісною формулою 4х4, 6х6, 8х8 і 8х8 Prime Move в 16 різних варіантах.

Цікаво Куди поділася легендарна путінська "Армата"

• Велика Британія не списуватиме два універсальні десантні кораблі HMS Albion та HMS Bulwark типу Альбіон. Вони з початку 2010 років перебували в резерві Королівських ВМС, звідки повинні були піти на утилізацію.

• У Франції Паризький суд заочно засудив до довічного ув'язнення білоруського пілота Юрія Сушкіна. У листопаді 2004 року білоруський льотчик під час громадянської війни керував штурмовиком Су-25 урядових сил Кот-д'Івуару та вбив 9 французьких миротворців.