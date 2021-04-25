ЗСУ освоюють надсучасні контрбатарейні радари 1Л220УК "Зоопарк-3" – Техніка війни

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ЗСУ отримали вітчизняний радіолокаційний комплекс артилерійської розвідки 1Л220УК "Зоопарк-3". Він потужніший за іноземні зразки та призначений для наведення артилерії під час контрбатарейної боротьби або для коригування вогню артилеристів.

Джерело:

"Техніка війни" на 24 каналі

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Комплекс "Сапсан" та модернізація танків "Кедр Т64БМ2"

Заступник міністра оборони України Олександр Миронюк заявив, що вони мають на меті закупити комплекс "Сапсан". Наразі робота над цим триває, адже це непростий процес.

Українська система управління озброєнням гелікоптерів пішла на експорт. Так, по 2 комплекси отримали Уганда та Камерун. Система розробки ПрАТ "Рамзай" призначена для ураження наземних цілей керованими ракетами РК-2В на дальності до 7,5 кілометрів.

Міністерство оборони України замовило Харківському бронетанковому заводу модернізацію 12 танків "Кедр Т64БМ2". Вдосконалені машини отримають новий потужний двигун та оброблений корпус.

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У Вінниці на державному підприємстві "45 експериментальний механічний завод" модернізують радянську автотехніку, встановлюючи німецькі мотори. Відповідно до тендеру підприємство закупить двигуни марки DEUTZ.

У компанії Armorum Solutions доопрацювали буксирувальний модуль до турелі під кулемети калібру 12,7 міліметра. Розробляли його під "наші" кулемети НСВТ, проте підійдуть й американські Browning M2.

Турецьке ПТРК OMTAS та заміна БМП M2 Bradley

Південнокорейська Hanwha Defense та американська Oshkosh Defense компанії підписали угоду про об'єднання. Розроблятимуть разом нову бойову машину піхоти M2A3 Bradley.

У Туреччині показали ПТРК середньої дальності для оснащення військових підрозділів країни. Комплекс має назву OMTAS.

В румунському місті Петрешті відкрили завод італійської компанії Iveco. На новому підприємстві компанія очікує за рік випускати більше сотні повнопривідних військових вантажівок з колісною формулою 4х4, 6х6, 8х8 і 8х8 Prime Move в 16 різних варіантах.

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Велика Британія не списуватиме два універсальні десантні кораблі HMS Albion та HMS Bulwark типу Альбіон. Вони з початку 2010 років перебували в резерві Королівських ВМС, звідки повинні були піти на утилізацію.

У Франції Паризький суд заочно засудив до довічного ув'язнення білоруського пілота Юрія Сушкіна. У листопаді 2004 року білоруський льотчик під час громадянської війни керував штурмовиком Су-25 урядових сил Кот-д'Івуару та вбив 9 французьких миротворців.