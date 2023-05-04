У полон здалися ті, хто вижили: як ЗСУ оточили "ахматівців" у Білогорівці

У російський пропагандистських телеграм-каналах з’явилась інформація про оточення 100 військовослужбовців збройних сил Росії поблизу Білогорівки, що на Луганщині. Така ситуація дійсно трапилась тиждень тому.

Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, в оточення потрапили близько 100 бійців так званого батальйону "Ахмат", який дислокується у Чечні.

Дивіться також Чому контрнаступ ЗСУ є найкращою альтернативою "мирним" переговорам

ЗСУ викурюють росіян з Луганщини

Він розповів, що ситуація трапилась тиждень тому. Військові "Ахмату" зайшли на територію підконтрольну ЗСУ іпотрапили в оточення. Їм запропонували здатись в полон. Ті, хто відмовився були знешкодженні, решта здались.

Здались лише ті, хто вижив. В Білогорівці зараз ситуації стабільна та контрольована Збройними Силами України,

– зазначив Гайдай.

Сергій Гайдай про потужні результати ЗСУ на Луганському напрямку: дивитись відео

Він також розповів, що росіяни у перші місяці повномасштабного вторгнення змогли швидко просунутись на Луганщині завдяки тому, що знищували усі будівлі, які могли використовуватись ЗСУ як укріплення.

"А тепер уявіть, коли їхня оборона посипеться – куди їм відходити? Єдине, що вони добре роблять – зариваються в землю миттєво. Тут потрібно їм віддати належне. Викурювати їх звідти важко, але наші Сили оборони роблять це успішно", – додав Гайдай.

Що відомо про оточення російських військ в Білогорівці