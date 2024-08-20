На цій ділянці в Курській області росіяни ухвалюватимуть рішення про вихід: зведення від Світана

Угруповання росіян у Глушківському районі Курської області фактично опинилося у "котлі" після знищення 3 мостів через Сейм. Противник має невеликий вибір щодо подальших дій на цій території.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив у зведенні для 24 Каналу, що ця територія на Курщині буде очищена від російських військ.

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Що чекає на росіян, які потрапили в "котел"

Світан зазначив, що російські війська точно виходитимуть з цієї території у Глушківському районі, оскільки її практично неможливо обороняти.

За його словами, зрозумівши, що немає сенсу будувати понтонні мости, оскільки ЗСУ їх теж знищують, росіяни вже не зможуть перекидати сюди техніку й у них зменшиться кількість боєприпасів.

Особовий склад на деяких ділянках самостійно ухвалюватиме рішення на вихід – без техніки, уплав,

– заявив полковник запасу.

Він додав, що, з огляду на наявні у нас сили та засоби, переведенням ворога у режим оперативного "котла" можемо витискати росіян звідти або брати їх у полон. Тож ця територія буде очищена від російських військових, а лінія бойового зіткнення йтиме вздовж Сейму.

Куди може розширюватися операція ЗСУ

Полковник запасу припускає що операція Сил оборони на російській території розширюватиметься, якщо ворог її не зупинить.

За його словами, зробити це противник може, якщо перекине на Курщину близько 50 тисяч військових із Донбасу. Поки що росіяни цього не роблять. А для Путіна це досі "ситуація".

На цю ситуацію Путін поки що ніяк не реагує,

– сказав Світан.

Тобто, зауважив військовий експерт, росіяни вже другий тиждень не здійснюють військової операції. Натомість лише збирають певні сили.

Тож він не виключає, що атака на залізничний міст через річку Десну в Брянській області може бути пристрілюванням. Адже Десну можна використовувати як серйозний оборонний рубіж, знищивши мости через неї.