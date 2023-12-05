ЗСУ перейшли в маневрену оборону: майор Нацгвардії пояснив, як це допоможе нищити ворога

Збройні Сили України поступово переходять від контрнаступальних дій до оборонних. Пов'язано це, зокрема, із погодними умовами. Однак не варто думати, що оборона – це про зупинку бойових дій.

Про деталі ведення оборонних дій 24 Каналу розповів Денис Нагорний – майор Нацгвардії. Нагадаємо, що нещодавно президент України розповів про перехід війни у нову фазу.

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Чому ЗСУ перейшли в оборону

Українські військові перейшли до маневровної оборони. Це роблять для того, щоб ввести противника у стратегічну пасту, якомога більше його виснажити, знищити його основні сили та завдати потужного удару.

Зараз контрнаступ ЗСУ планомірно перейшов в оборонні дії, і таке вже бувало на фронті. Тож немає про що хвилюватися.

Зараз ми перейшли до маневреної оборони. Ми і до цього переходили до оборони, а потім вдавалися до штурмових дій. Усе це робиться для того, щоб противник втратив свій бойовий потенціал: щоб росіяни виснажили всі свої колосальні сили,

– пояснив Денис Нагорний.

На жаль, Україні доводиться воювати із країною, яка в десятки разів більша. Проблема не лише у живій силі, яку Кремль може десятками й сотнями тисяч відправляти на фронт. Але й про кількість зброї та техніки, яку Росія виробляє чи купує у країн-партнерів.

Денис Нагорний про перехід до маневрової оборони: дивіться відео

"З таким противником важко не просто воювати, а й обіграти його, коли перевага сил та засобів не на нашому боці. Але нам це безперечно вдається. Скільки б росіяни не старалися, вони завжди втрачають більше ніж отримують результат", – підсумував майор Нацгвардії.

Додамо, що ворог намагається також завдати відволікальних ударів, щоб відвернути увагу від стратегічних напрямків, які для нього справді важливі. Роблять це для того, аби відтягнути основні резерви, які залучені для контрнаступальних дії чи відбиття штурмів на головних напрямках.

Тобто якщо ворог для себе обрав головним Авдіївський напрямок, то постійних ударів завдаватиме з Куп'янського чи Мар'їнського напрямку для того, щоб розпорошити та не дозволити перегрупуватися ЗСУ.

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