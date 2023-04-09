Морпіхи під Авдіївкою відправили окупантів до Кобзона: вражаюче відео

Окупантам біля Авдіївки 8 квітня було непереливки. Там бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти та 503-го окремого батальйону морської піхоти ліквідували групу "заблукалих" росіян.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, а речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський розповів про результати бою.

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"Заблукалим російським загарбникам під Авдіївкою морпіхи "підсвітили" 120-міліметрову путь-дорожку на концерт Кобзона", – мовиться у повідомленні.

Дмитрашківський розповів, що в районі Мар'їнки та Авдіївки тривають позиційні бої. Результат – відновлення деяких позицій українських сил. Він також показав відео морпіхів, зазначивши, що це кадри нічного бою.

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Росіяни піхотною групою висувались на штурм. Їх супроводжує наша аеророзвідка. 120-мм міномет показав окупантам дорогу на концерт Кобзона,

– сказав речник ЗСУ.

Ворогу бракує живої сили

На цій ділянці фронту в складі російського 1-го армійського корпусу діє 1-а слов'янська бригада, яку ще у 2014 році створював терорист Ігор Гіркін.

За словами Євгена Карася – військового Збройних Сил України – російські окупанти вже відчувають втому від ведення бойових дій. Вони мають гостру нестачу людських ресурсів та техніки, а також перелякані перед очікуваним весняним контрнаступом ЗСУ. За словами Карася, Росія не може швидко поповнювати свої резерви живої сили, оскільки її солдати на фронті дуже швидко гинуть.

Євген Карась пояснив, що окупанти насправді дуже потребують затишшя або перемир'я. У березні ЗСУ вдалося ліквідувати 24 тисячі солдатів противника. Цю цифру можна помножити як мінімум на два, щоб отримати приблизну кількість поранених.