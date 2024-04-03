ЗСУ підірвали ключовий міст окупантів: військовий огляд від Світана

На Сході України ЗСУ вдалось підірвати дуже важливий для ворожої логістики міст. Потужну "бавовну" завезли безпілотні наземні дрони.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що військові та партизани ще в часи АТО 2014 – 2015 років майстрували наземні безпілотники. А ще десантники зупинили ворожий штурм у районі Новомихайлівки.

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Знищення мосту

Світан зазначив, що міст підірвали на напрямку Часового Яру. Це дуже ускладнило логістику окупантам. Задачу виконали наземні безпілотники. Їхнє виробництво можна було запустити ще 10 років тому, але питання відкладали, і лише тепер їх почали виробляти.

Ми бачимо, як вони себе показують. Різне обладнання під різні завдання. Це наші безпілотники, їх роблять наші хлопці. Хоча нам їх постачають і наші партнери для перевірки на полі бою і як допомогу,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Потужні французькі авіабомби

За словами льотчика-інструктора, на Сході наші війська також використовують потужні французькі авіабомби HAMMER. Наприклад, JDAM використовувати на Сході дуже важко, бо їх треба скидати з висоти 10 кілометрів. Тоді наш літак – гарна ціль для ворожої ППО, яка може бачити авіація на відстані 200 кілометрів і збивати за 150.

"Французька розробка. У цієї бомби є ракетний прискорювач. Її можна скинути з малої висоти. Літаки проходять під радіогоризонтом під променями локаторів ворога, скидають авіабомби, вона на ракетному прискорювачу підіймається вгору й далі б'є точно в ціль, з відхиленням усього до метро", – наголосив військовий експерт.

Українська артилерія

Як зазначив полковник запасу ЗСУ, проблемою артилерії є те, що стволи дуже швидко стираються. Україні треба нарощувати виробництво своїх систем, адже за день на фронті втрачається стільки стволів, скільки виробляється за місяць.

Головне масштабування. Колись можуть закінчитись склади і в США, і в Європі. Особливо стволів. е взагалі змінна тема. Це розхідний матеріал. Перше – це стволи САУ. Також боєприпаси. Їх ми робимо менше, ніж 10% від необхідної кількості,

– підкреслив Світан.

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