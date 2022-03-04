ЗСУ підказали, що подарувати коханій на 8 березня: веселе відео
4 березня 2022 , 14:20Читать новость на русском
Джерело:Сухопутні війська ЗС України
Наближається 8 березня – Міжнародний жіночий день. Кожен по-різному ставиться до цього дня і варіантів його святкування, але у ЗСУ запропонували подарунок, який точно сподобається всім.
Квіти? Ні. Парфуми? Ні. А ось збитий ворожий танк або вбитий москаль – те що треба.
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Роби правильні подарунки,
– заявили в ЗСУ.
До слова, за даними Кадрового центру Збройних Сил України загальна кількість жінок-військовослужбовиць ЗСУ у 2021 році становила 32 569.
Дякуємо вам за службу, наші захисники та захисниці.
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