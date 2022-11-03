ЗСУ підняли прапор України над Малою Сейдименухою – це за 80 кілометрів від Херсона

Українські захисники просуваються у Херсонській області. Синьо-жовтий прапор вже замайорів над Малою Сейдименухою.

Це селище розташоване у Бериславському районі – за 80 кілометрів від самого Херсона.

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Український прапор підняли воїни 61 окремої Піхотної Степової бригади.

Над Малою Сейдеминухою підняли прапор: відео