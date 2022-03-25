ЗСУ підривають моральний дух ворога, знищуюючи його матеріально-технічну базу, – Велика Британія

Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по російських окупантах. ЗСУ знищують матеріально-технічну базу ворога.

Про це повідомили у міністерстві оборони Великої Британії, посилаючись на дані власної розвідки.

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Наші війська 24 березня завдали ударів по цінних цілях на окупованій Росією території. Серед них – десантний корабель і склади боєприпасів у Бердянську.

Ймовірно, українці продовжуватимуть вибивати матеріально-технічні активи росіян, що змусить їх зосереджуватися на захисті своїх ланцюгів поставок, а ще й позбавить поповнення сил,

– припускають союзники.

У Міноборони Великої Британії додали, що "все це знизить здатність Росії проводити наступальні операції, ще й в умовах вкрай низького морального стану".

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