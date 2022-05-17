ЗСУ підсмажили ворожу БМП-3: як палає понад 1 мільйон доларів

Українські вояки знищили бойову машину російської піхоти, яка коштує понад мільйон доларів. Підпалили БМП морські піхотинці зп допомогою вітчизняної "Стугни"

У Командуванні морської піхоти показали відео знищення ворожої БМП-3. Така техніка обходиться окупантам в 1 мільйон доларів за одиницю, тож втрата кожної бойової машини – серйозний удар по військовому бюджету Росії.

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БМП-3 використовується як командно-штабна машина. Цю дорогу бляшанку підірвали українські морські піхотинці з 501 окремого батальйону морської піхоти. Разом з ними працювали Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

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Бойову машину окупантів "підсмажили" за допомогою протитанкового ракетного комплексу українського виробництва "Стугна-П". "Стугна" вже неодноразово показувала свою ефективність – як проти наземних ворогів, так і проти літальних апаратів окупантів.

Загальна вартість БМП-3 російських бойовиків – понад 1 мільйон доларів. Одна "Стугна" коштує всього 20 тисяч доларів.