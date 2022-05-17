ЗСУ підсмажили ворожу БМП-3: як палає понад 1 мільйон доларів
Джерело:Командування морської піхоти
Українські вояки знищили бойову машину російської піхоти, яка коштує понад мільйон доларів. Підпалили БМП морські піхотинці зп допомогою вітчизняної "Стугни"
У Командуванні морської піхоти показали відео знищення ворожої БМП-3. Така техніка обходиться окупантам в 1 мільйон доларів за одиницю, тож втрата кожної бойової машини – серйозний удар по військовому бюджету Росії.
Важливо 27 900 знищених окупантів і ракетні удари по Львівщині та Чернігівщині: основне за 83 день війни
БМП-3 використовується як командно-штабна машина. Цю дорогу бляшанку підірвали українські морські піхотинці з 501 окремого батальйону морської піхоти. Разом з ними працювали Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.
Українські захисники знищили чергову БМП окупантів – ще мінус мільйон доларів в бюджету противника: дивіться відео
Бойову машину окупантів "підсмажили" за допомогою протитанкового ракетного комплексу українського виробництва "Стугна-П". "Стугна" вже неодноразово показувала свою ефективність – як проти наземних ворогів, так і проти літальних апаратів окупантів.
Загальна вартість БМП-3 російських бойовиків – понад 1 мільйон доларів. Одна "Стугна" коштує всього 20 тисяч доларів.
Втрати ворога станом на 17 травня
особового складу – 27 900 військових;
танків – 1235 одиниць;
бойових броньованих машин – 3009 одиниць;
артилерійських систем – 578 одиниць;
РСЗВ – 198 одиниць;
засоби ППО – 90 одиниць;
літаків – 201 одиниця;
гелікоптерів – 167 одиниць;
автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2109 одиниць;
кораблів / катерів – 13 одиниць;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 одиниць;
спеціальної техніки – 43 одиниці;
крилатих ракет – 97 одиниць.
Що втратили росіяни за останню добу
особового складу – 200 осіб;
танків – 7 одиниць;
бойових броньованих машин – 35 одиниць;
артилерійських систем – 1 одиниця;
РСЗВ – 3 одиниці;
засоби ППО – 1 одиниця;
літаків – 1 одиниця;
гелікоптерів – 2 одиниці;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 одиниць;
автомобільної техніки та автоцистерн – 8 одиниць;
спеціальної техніки – 1 одиниця.
Дивіться також: ЗСУ знищили понад сотню росіян біля Запоріжжя: їхні тіла доставили в морг у Горлівці