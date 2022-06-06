У ЗСУ підтвердили загибель російського генерала Кутузова під Попасною

У Збройних Силах України підтвердили ліквідацію ще одного російського генерал-майора. Мовиться про Романа Кутузова, якого знищили 5 червня під Попасною.

Вже ввечері того ж дня офіційно написали, що відповідні публікації підтвердилися. Тому закликали й надалі вірити в наших героїв із ЗСУ.

Нещодавно ЗСУ ліквідували підполковника спецполку імені Ахмата Кадирова Заура Дімаєва

Якими військами командував Роман Кутузов

У Стратегічному комітеті ЗСУ написали, що цей генерал-майор був командувачем корпусу військ донецької проросійської квазіреспубліки. Проте тепер, за словами наших воїнів, він уже "денацифікований і демілітаризований".

Ліквідований ворог мав позивний "Туман". Але, ймовірно, востаннє до нього так звернулися поблизу траси Артемівськ – Лисичанськ у Попаснянському районі на Луганщині. Адже саме там його і знищили.

Плач за окупантом висловили навіть у Держдумі

У головному законотворчому органі країни-терористки того ж дня, 5 червня, відреагували на цю "трагічну" подію. Депутат Держдуми Росії Дмитро Саблін сказав, що йому дуже важко втрачати друга.

Не договорили, не завершили почате. Не встиг передати тобі вітання від друзів і віддати допомогу, яку назбирали. Вічна пам'ять новоприставленому воїну Роману,

– оплакував окупанта російський депутат.

Генерал-майор до та після повномасштабного вторгнення / Фото телеграму InformNapalm

Інший знищений ворог у цей день

Також 5 червня стало відомо, що вбитий один із найвідоміших російських найманців ПВК Вагнера. Мовиться про Володимира Анданова – бурята із позивним "Ваха".

Цей ворог "відзначився" ще у 2014 році, коли брав участь у боях за Дебальцеве. У базі "Миротворця" вказано, що найманець не лише воював на боці терористів, а й займався розстрілом полонених на Сході України.

Після 2015 року "Ваху" також відправляли воювати в Сирію та Лівію. За участь у такій кількості кривавих "операцій" Росії найманець навіть отримав орден мужності від свого диктатора.

Та все ж Україна стала тим місцем, куди йому не варто було їхати вдруге. За даними російських ЗМІ, бурят вийшов на розвідку на Харківщині, але не повернувся. Він став черговою мішенню українського снайпера.

До теми – що робила ПВК Вагнера у 2014 на Донбасі: дивіться відео