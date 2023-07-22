ЗСУ підтвердили знищення нафтобази і ворожих складів в Октябрському
Джерело:СтратКом ЗСУ
Сили оборони України знищили нафтобазу та ворожі склади у тимчасово захопленому Криму. Ударів завдано по військових цілях у районі Октябрського Красногвардійського району 22 липня.
Ураження складів офіційно підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ.
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Сили оборони знищили нафтобазу та склади армії Росії у тимчасово окупованому Октябрському (Красногвардійський район АР Крим). Слава Збройним силам України!
– йдеться у повідомленні.
У відомстві також показали, як детонують боєприпаси на ураженому складі загарбників.
На кадрах добре чути детонацію боєприпасів на ураженому складі БК та видно, як російські окупанти на військових вантажівках втікають якомога далі від вибухів.
Як детонують склади в Октябрському: відео
Головне про свіжу "бавовну" в Криму
- Вранці 22 липня в окупованому Криму заявили про "атаку безпілотників на інфраструктурні об'єкти". Запевняли, що це не призвело ані до руйнувань, ані до постраждалих.
- Однак офіційним заявам окупантів суперечили дані очевидців та зняті відео з місця подій, де було чітко видно і чути потужну детонацію на місцях прильотів.
- Російські пропагандисти при цьому почали поширювати інформацію про те, що атаку на склади в Криму було здійснено за допомогою британських ракет Storm Shadow.