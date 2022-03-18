ЗСУ показали рекордну ефективність використання Javelin: 100 влучань зі 112

У рамках пакету військової допомоги Україна отримала від міжнародних партнерів, зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin. Наші захисники ефективно використовують їх, щоб протистояти окупантам.

Про це, посилаючись на дані Пентагону, повідомила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. Відповідний допис вона опублікувала у твітері 18 березня.

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100 зі 112 пострілів – у ціль

За словами посадовиці, у Пентагоні стверджують, що ЗСУ використовують Javelin з рекордною ефективністю. Мовляв, зі 112 пострілів, які зробили наші захисники, було 100 влучань у ворожу техніку. "Ми пишаємося нашою армією та українськими захисниками! Героям слава", – написала Джапарова.

Коротко про Javelin

Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс. З їхньою допомогою українські захисники знищують бронетехніку, захищені об'єкти, а також вертольоти й безпілотники ворога. Основною особливістю цього ПТРК є система теплової ідентифікації цілі. Після пострілу ракета сама розкриває аеродинамічні крила, наводиться й рушає до неї.

Детальніше про те, як працює Javelin – за посиланням.

ЗСУ встановили рекорд ефективності з Javelin: дивіться відео