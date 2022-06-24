У ЗСУ показали різницю між HIMARS та "Градом": промовисте відео

Україна уже отримала довгоочікувані ракетні установки HIMARS. Тож з цієї нагоди наші військові вирішили наочно продемонструвати різницю між їхньою роботою та "Градами".

У мережу Сухопутні війська ЗСУ виклали коротке відео. На ньому можна побачити, як працює кожна з цих установок.

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Відразу ж обмовимось, що чудово розуміємо, наскільки різного типу це озброєння. Суть цього ролика полягає в тому, щоб показати, що наші ЗСУ прицільно знищуватимуть ворога, а також його техніку.

"Гради" б'ють практично навмання

Слід розуміти, що як "Гради", так і "Урагани" мають дещо інше застосування. Ними б'ють поперед себе, щоб "розчищати" територію для просування військових. Натомість перед HIMARS стоїть дещо інша задача. Їх використовують, щоб максимально точно знешкоджувати ворога, а не все, що навколо.

У реактивних систем залпового вогню типу "Граду" або "Урагану" ракети некеровані. Крім того, вони не можуть похизуватись точністю, коли мовиться про влучання. Саме тому випускають відразу десяток снарядів, щоб покрити максимальну площу. І, можливо, влучити в запланований об'єкт.

Військові порівняли "Гради" та HIMARS у роботі: дивіться відео

З HIMARS ситуація значно інша. У цьому випадку мовиться про оснащення високоточними та керованими ракетами. Наводяться на ціль вони з допомогою GPS.

Для відеопорівняння використали матеріали, зняті під час роботи HIMARS в Афганістані. Можна побачити, з якою точністю снаряди влучають у ціль та що від неї залишається.

Резніков пообіцяв окупантам, що літо буде спекотним

Про те, що HIMARS уже перебувають на балансі українського війська розповів міністр оборони Олексій Резніков. Зауважимо, що це найбільш далекобійна зброя, якою забезпечені наші військові.

Тож тепер без жодних сумнівів міністр зауважив, що це літо для російських загарбників буде спекотним. Ба більше, для деяких із них воно ще й стане останнім у житті.

Щодо останнього, то тут Резніков аж ніяк не схибив. Міжнародні партнери продовжують постачати нам важке і таке необхідне озброєння, а це означає, що втрати ворога лише зростатимуть.

Скоро лави "двохсотих" поповнять 35 тисяч окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення нашим військовим вдалось знищити 34 530 російських бійців. Упродовж минулої доби статистику поповнили щонайменше 100 ворогів. Нагадаємо, що цифри приблизні, адже в зонах ведення активних бойових дій підрахувати втрати надзвичайно складно.

Знищують не лише самих загарбників, а й їхні машини. На брухт уже перетворили 1507 російських танків, 3637 бойових броньованих машин, 753 артилерійські системи, 241 реактивну систему залпового вогню, а також 99 одиниць засобів ППО.

Крім того, на балансі ворожої армії на 216 літаків, 183 гелікоптери, 622 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 137 крилатих ракет, 14 суден, 2553 автомобілі й автоцистерни та 60 одиниць спеціальної техніки менше.

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