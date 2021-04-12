ЗСУ показали точку ворожих снайперів, з якої розстріляли воїнів у Шумах

У мережі оприлюднили кадри аерозйомки місцевості, з якої російські окупанти розстріляли 4 та поранили ще 2 українських воїнів під Шумами, що на Донбасі. Відомо, що ворожі снайпери "працювали" з водонасосної станції.

У ЗСУ підкреслили, що відкриття снайперського вогню із захопленої окупантами водонасосної станції є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та чинних домовленостей про режим тиші.

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Облаштування позицій та використання об'єкту критичної інфраструктури як військового видно навіть просто на Google Maps зі звичайного смартфону.

Як окупанти порушили міжнародне право

Водонасосна станція забезпечує питною водою Майорськ, Горлівку, Донецьк та Маріуполь. Відтак використання її як військового об'єкту категорично заборонено міжнародним гуманітарним правом. Однак, попри це, на кадрах аерозйомки чітко видно ворожі окопи.

Навіть у війни є правила. Розстрілювати поранених з об'єкта критичної інфраструктури, вбивати тих, хто спішить пораненим на допомогу, – це, без сумніву, поза правилами. Чудово знаючи, що по станції ніхто не буде застосовувати артилерію, ніхто не буде її руйнувати, вони почувають себе безкарними. Але відповідати рано чи пізно за скоєне доведеться,

– наголосили воїни ЗСУ.

Точка снайперів, з якої розстріляли воїнів у Шумах: дивіться відео

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