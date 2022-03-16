У ЗСУ показали, як металобрухт окупантів тікав з-під Херсона після розгромної атаки

Наші військові продовжують нищити ворожу техніку та й самих окупантів. Тож ті, яким вдалося вижити, втікають, наче ошпарені.

У телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ з'явилося промовисте відео. Воно, власне, й показує, наскільки швидко втікають від наших військових окупанти.

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Російські військові втікають стрімголов

У ролику, який з'явився у мережі, можна побачити, як російська військова техніка з літерами Z летить на шаленій швидкості десь під Херсоном. Воно й не дивно, адже лише так у них є бодай якісь шанси залишитися живими, щоб потім здатися в полон.

Вср*ті "Zащітнічькі" тестують свій металобрухт на максимальну швидкість під українським Херсоном. Це прекрасно,

– йдеться в описі під відео.

Просто гляньте, як окупанти втікають від наших військових:

І це дійсно гріє серце. А ще більше тішить той факт, що ми бачимо лише тих, кому вдалося втекти. Решта ж, ясна річ, залишилася для удобрення наших херсонських чорноземів.

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