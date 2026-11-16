Українські дронарі знищують російські "Гради" та НРК: ефектні кадри з фронту

Українські військові показали ефектні кадри бойової роботи операторів безпілотників 33 окремої механізованої бригади. Під приціл захисників потрапила низка ворожих цілей, а результати влучних ударів зафіксували на відео.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Яку техніку росіян знищили українські військові?

На оприлюдненому відео українські захисники демонструють результати ударів по техніці та позиціях російських окупантів.

Зокрема, оператори дронів 33 окремої механізованої бригади знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", а також ворожі наземні роботизовані комплекси.

Крім того, під удари українських безпілотників потрапили укриття російської піхоти.

Як українські захисники нищили ворожу техніку: дивіться відео

У Сухопутних військах наголосили, що українські дронарі продовжують полювання на окупантів та їхню техніку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що підрозділи Сил безпілотних систем встановили абсолютний добовий рекорд, уразивши 751 російського окупанта за добу.

Тоді оператори безпілотників успішно уразили 2 504 ворожі цілі вздовж лінії зіткнення, розбивши понад 700 укріплень і бліндажів ворога.