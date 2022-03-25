ЗСУ показали звільнене внаслідок контрнаступу село на Броварському напрямку
Джерело:Сухопутні війська ЗС України
У Броварському районі вже кілька днів поспіль тривають бої з окупантами. Відомо, що останні зазнають серйозних втрат.
До того ж ворог не здатен закріпитися на раніше зайнятих позиціях. Воїни з ЗСУ активно відсувають окупантів з Київщини.
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На Броварському напрямку ворог зупинений
Раніше про зупинення ворога в регіоні повідомив Генштаб Збройних Сил. Зараз військові доповнили цю інформацію новим відео.
Так виглядає роз**баний "рускій мір" в населеному пункті Лук'янівка. Пів села за нами, залишився останній ривок,
– йдеться у відео.
Звільнене внаслідок контрнаступу село на Броварському напрямку:
Як повідомляють ЗСУ, ворог намагався здійснити спробу прориву оборонних позицій українських військ з метою виходу до північно-західної околиці Києва. Утім, в ході операції успіху не мав.
Нагадаємо, через обстріли окупантів Броварського району 23 березня на кількох продовольчих складах спалахнули пожежі. Там згоріли тонни харчів.