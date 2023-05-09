Росія намагатиметься тероризувати Україну: у ЗСУ закликали уникати скупчень на 9 травня

Російські військові через так зване "побєдобєсіє" можуть завдати ракетних ударів по регіонах України протягом 9 травня. У ЗСУ закликають українців у жодному разі не нехтувати ракетною загрозою, оскільки в планах Росії тероризувати мирне населення України.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пише 24 Канал. Вона підкреслила, що в ніч проти 9 травня Південь разом з усією країною відчув ворожу ракетну атаку. Українські військові знищили 23 з 25 крилатих ракет.

Дивіться також У Дніпрі уламки ракети впали на чотириповерхівку

Ворог може знову атакувати Україну протягом дня

У ЗСУ пов'язують ракетну атаку окупантів зі святкуванням у Росії так званого "Дня перемоги".

"Те, про що ми попереджали, що цілком ймовірна ворожа активність через прив'язку росіян до їх сакральних дат. Вони все одно не полишають своє "побєдобєсіє", – сказала Гуменюк.

Вона додала, що окупанти намагалися спрямувати ракети, використовуючи і зону відповідальності ОК "Південь". Гуменюк повідомила, що в цій зоні було збито 3 ворожі ракети.

Разом з тим, представниця ОК "Південь" зазначила, що окупанти в основному цілили в центральну частину України. Гуменюк заявила, що ворог може знову атакувати Україну протягом дня.

Ми говоримо про те, що ворог буде продовжувати тероризувати і спрямовувати свої зусилля для того, щоб тримати в напрузі населення щонайменше протягом сьогоднішнього дня,

– сказала речниця.

Гуменюк наголосила, що потрібно уникати скупчення людей і свідомо поставитися до небезпеки, яку несуть росіяни.

Росія намагалася з'ясувати, як обійти ППО України

Вона розповіла, що вночі росіянами були використані не тільки ракети повітряного базування, але й морського. Мовиться про ракети, які росіяни тривалий час тримали напоготові й баражували по просторах Чорного моря, переховуючись від наших ударів.

За словами Гуменюк, до ракетної атаки 9 травня в морі було 4 ракетоносії, але вночі Росія наростила присутність і додала ще один ракетоносій.

Повідомляється, що з одного з надводних ракетоносіїв були пуски "Калібрів", які наші сили ППО збили.

Якраз ми про це попереджали, що за допомогою попередніх ракетних обстрілів вони намагалися з'ясувати, як обійти ППО України. Але їм це не вдалося,

– наголосила Гуменюк.

Скільки "Калібрів" у Чорному морі

Станом на ранок 9 травня Росія зосередила в Чорному морі 18 кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв, загальний залп яких складає 28 "Калібрів".

Речниця ОК "Південь" пояснила, що після невдач на фронті росіяни будуть шукати будь-яку іншу "перемогу". Через це різні тилові регіони України можуть опинитися під загрозою ракетних атак.

Також ворог може витримувати паузу для того, щоб створити додаткове нервове напруження. Як сказала Гуменюк, протягом дня може бути тривале очікування обстрілу й коли вночі або наступного дня всі розслабляться – Росія може завдати удару.