ЗСУ посунули окупантів на Кінбурнській косі

Наші захисники та захисниці нещодавно встановили вогневий контроль на території Кінбурнської коси. Наразі Сили оборони трохи посунули окупантів з цієї території.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомила голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк. Вона підтвердила, що наші воїни роблять значні успіхи.

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Окупанти ховаються за місцевим населенням

Попри те, що українські військові потіснили російських окупантів на Кінбурнській косі, обстріли Дніпро-Бузького лиману не припиняються.

Гуменюк зауважила, що раз на дві доби противник наважується витягнути артилерійську установку, аби показати свою присутність на західній частині Кінбурнської коси й обстріляти Дніпро-Бузький лиман.

Вона зауважила, що ворожі сили скупчуються ближче до материкової частини, де ховаються за місцевим населенням.

Стійкого перебування ворога там не фіксується. У загальному можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі,

– заявила керівниця.

Водночас Гуменюк зауважила, що про успіхи розповідати ще зарано, тому "робота продовжується".

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Нещодавно Гуменюк також повідомляла, що продуктивна робота наших бійців по Кінбурнській косі має хороші результати. Через нестачу боєприпасів окупанти вже рідше обстрілюють Дніпро-Бузький лиман.

Керівниця пресцентру також розповіла, що після відпрацювання ЗСУ західна частина Кінбурнської коси наразі досить безлюдна. Водночас ближче до материкової частини України окупанти "ще ховаються за місцевим населенням".