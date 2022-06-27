ЗСУ потрібні американські винищувачі, – українські пілоти в ефірі CNN

Для того, щоб ефективно протистояти російським окупантам, Збройним Силам України потрібні американські винищувачі F-15 і F-16. Це дасть нам значну перевагу над ворогом у повітрі.

Про це заявили двоє українських пілотів із позивними "Мунфіш" і "Джус", які навчались у США.

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Один з пілотів пояснив, що у росіян очевидна технічна перевага в повітрі. Однак якби українські захисники мали американські винищувачі, то це щонайменше зрівняло б нас із ними або навіть забезпечило перевагу.

З іншого боку, ми розглядаємо ці винищувачі як дуже важливий елемент захисту України від подальшої ескалації. Це інструмент, який гарантуватиме, що Росія більше не нападе на Україну,

– зауважив він.

За словами іншого льотчика, сучасніші американські літаки дозволять українським пілотам забезпечити кращий захист території України від російських ракет.

"Найбільша проблема української протиповітряної оборони – це удари крилатими ракетами, які є дуже складними цілями як для наземних систем ППО, так і винищувачів. Раніше окупанти випустили 51 крилату ракету по наших містах на Півночі та Заході України, і ЗСУ змогли перехопити лише 4 з них. Тому нам потрібні хороші радари та хороші снаряди, щоб протистояти Росії як на землі, так і в повітрі", – заявив він.

Що варто знати про винищувачі F-15 та F-16

Передачу американських винищувачів ЗСУ лобіює американський актор Шон Пенн. За його словами, передача американських літаків ніяк не загрожує потенційною ескалацією. В Україні щодня гинуть люди й лише така військова допомога здатна зупинити смерті, зазначив Шон Пенн.

F-15 – це двомоторний винищувач, що здатен розвивати надзвичайно високі швидкості та висоти, тоді як F-16 – менш потужний, але більш маневрений одномоторний винищувач.

У чому полягає різниця

F-15 вважається одним з найуспішніших і грізних винищувачів із коли-небудь побудованих. Він налічує понад 100 перемог у повітряних боях та має нульові втрати. Він може працювати при будь-яких погодних умовах, нести різні види зброї класу "повітря – повітря" та "повітря – земля".

Тоді як F-16 є більш бюджетним, легким і менш потужним літаком. Він був розроблений з нахилом на простоту обслуговування та маневреність. Його конструктори спершу планували зробити його винищувачем для переваг у повітрі, але зрештою став універсальним багатоцільовим літаком і має ту ж гармату M61 Vulcan, що і F-15.

Українських пілотів навчатимуть на винищувачах НАТО

У Конгрес США внесли законопроєкт, що передбачає навчання українських пілотів на винищувачах НАТО. Раніше речник Командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат заявив, що "якщо нам передадуть американські літаки, для початку хоча б дві ескадрильї (по 12 одиниць кожна), то їх озброєння допоможе на рівні битися в небі з переважаючою кількістю російської авіації".

"Американці запитують: хто ж на них літатиме? Є молоді пілоти-випускники вже з досвідом роботи на бойових винищувачах, плюс є море льотчиків-запасників, які постійно скаржаться, що їх не беруть у військкоматах", – додав Ігнат.

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