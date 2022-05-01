У ЗСУ повідомили про диверсійну заготовку ворога на Одещині, пов'язану з Придністров'ям

Росіяни все ще сподіваються втягнути Придністров'я у війну проти України. Ворог готує розхитування та провокації на прикордонних територіях.

Російські окупанти не полишають спроб організувати атаку України з Придністров'я. Оскільки провокації у регіоні не дали бажаного результату, ворог хоче активніше проводити кампанію з нагнітання ситуації у прикордонних районах.

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Диверсійна заготовка окупантів

Як повідомляє Оперативне командування "Південь", росіяни хочуть розхитати ситуацію в Одесі та прикордонних регіонах для того, щоб підбурити російські сили у Придністров'ї.

На офіційному рівні Придністров'я визнане територією російської окупації. Саме таке рішення щодо регіону прийняла Парламентська Асамблея Ради Європи. Вже кілька років уряд Молдови спільно з Генасамблеєю ООН вимагають від Росії вивести з Лівого берега Дністра свої війська, але окупанти вдавали, що не чують цих закликів.

Зокрема, росіяни надрукували тираж газети "Приднестровье", датованої 2 травня, у якій є нібито офіційне звернення мешканців Придністров'я до Володимира Путіна з проханням захистити їх від нападу ЗСУ. Отримання цієї інформації та її розголос поламали плани ворога.

Ситуація в Придністров'ї

Збройні сили України повністю контролюють кордон із Придністров'ям та готові до усіх можливих розвитків подій. Разом з тим наші воїни повідомляють, що загроза ракетних ударів з моря ще є.

Ізраїль та низка інших країн попросили своїх громадян покинути Придністров'я та утриматися від поїздок туди. Причина – неможливість допомагати своїм громадянам у цьому регіоні у разі у випадку надзвичайної ситуації.

Є інформація, що контингент росіян у Придністров'ї не збирається воювати та ризикувати своїм життям. Повідомляється, що для більшості контракт з армією агресора – це лише робота, помирати за яку ніхто не хоче.

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