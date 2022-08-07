ЗСУ повідомили про "прильоти" ракет по військових об'єктах у Вінницькій області: є постраждалі

7 серпня 2022 , 22:54
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Збройні Сили України повідомили про "прильоти" на Вінниччині. Вдарили по декількох військових об'єктах.

Відпрвідну інформацію повідомило 7 серпня командування Повітряних Сил ЗСУ. Саме в цей день в Україні відзначають День Повітряних сил.

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 Повітряні сили повідомили про "прильоти"

Повітряні сили пригадали, що саме так російські окупанти "привітали" їх з професійним святом. 

На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об'єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби,
 – мовиться в повідомленні.  

Також там повідомили, що станом на 22:52 7 серпня з'ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку.

 

 
Автор: Діана Квасневська