ЗСУ повідомили про "прильоти" ракет по військових об'єктах у Вінницькій області: є постраждалі

Збройні Сили України повідомили про "прильоти" на Вінниччині. Вдарили по декількох військових об'єктах.

Відпрвідну інформацію повідомило 7 серпня командування Повітряних Сил ЗСУ. Саме в цей день в Україні відзначають День Повітряних сил.

Читайте також Які літаки потрібні Україні для деокупації територій: пояснення Повітряних сил

Повітряні сили повідомили про "прильоти"

Повітряні сили пригадали, що саме так російські окупанти "привітали" їх з професійним святом.

На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об'єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби,

– мовиться в повідомленні.

Також там повідомили, що станом на 22:52 7 серпня з'ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку.