ЗСУ повідомили про "прильоти" ракет по військових об'єктах у Вінницькій області: є постраждалі
7 серпня 2022 , 22:54Читать новость на русском
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Збройні Сили України повідомили про "прильоти" на Вінниччині. Вдарили по декількох військових об'єктах.
Відпрвідну інформацію повідомило 7 серпня командування Повітряних Сил ЗСУ. Саме в цей день в Україні відзначають День Повітряних сил.
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Повітряні сили повідомили про "прильоти"
Повітряні сили пригадали, що саме так російські окупанти "привітали" їх з професійним святом.
На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об'єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби,
– мовиться в повідомленні.
Також там повідомили, що станом на 22:52 7 серпня з'ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку.