У ЗСУ пояснили, який "повітряний бій" відбувся на Вінниччині

Збройні Сили України розповіли, що саме відбулось під час повітряної тривоги у Вінницькій області. За даними Повітряних сил, у ворогів тактика не змінюється.

Відповідну інформацію розповів в ексклюзивному коментарі в ефірі 24 Каналу Юрій Ігнат. Він також пояснив, що росіяни зазвичай після нічних атак використовують крилаті ракети. Також можуть використовувати "Калібри".

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Що відбулось на Вінниччині

Юрій Ігнат також розповів, що значить формулювання глави Вінницької ОВА про те, що орієнтовно о 9 годині 26 січня йшов "повітряний бій".

Протиповітряний бій. Можливо хтось помилився і забув дописати "проти". Протиповітряний бій, протиповітряна оборона. Тобто очевидно, що технічно там десь (помилились – 24 Канал)… Трішечки налякали,

– пояснив Юрій Ігнат.

Речник командування Повітряних сил розповів, що це не означає, що літаки залетіли в повітряний простір України. Насправді протиповітряний бій означає, що наші літаки чи сили ППО знищують ворожі ракети та дрони.

Яка ситуація на Вінниччині

Орієнтовно о 7:46 26 січня у Вінницькій області та на решті території України пролунала повітряна тривога. Людей попередили про загрозу масованої ракетної атаки та закликали перебувати в укриттях.

Орієнтовно о 9:10 та 9:30 міський голова Вінниці Сергій Моргунов повідомив про роботу ППО.

Орієнтовно о 10 годині 26 січня Сергій Борзов написав, що в області є влучання ворожих ракет. Люди не постраждали. Всі оперативні служби працювали на місці.

Станом на 10:39 глава Хмельницької ОВА попередив, що можлива друга хвиля ракет. Він закликав людей перебувати в укриттях.