Кожна бригада ЗСУ матиме уповноваженого із закупівель: нововведення має кілька важливих завдань

У ЗСУ тепер буде нова посада. Мовиться про те, що кожна бригада матиме людину, яка стане уповноваженою із закупівель. Це має на меті покращити постачання всього необхідного для Сил оборони.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський, зазначивши, що у кожному військовому підрозділі буде людина, яка відповідатиме за фінансове забезпечення закупівель. Це спростить виконання рішення парламенту про те, що органи місцевого самоврядування напряму виділяють частину своїх фінансів на забезпечення потреб військових формувань.

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Обов'язки уповноваженого із закупівель

За словами Федора Веніславського, військовослужбовець, який обійме посаду уповноваженого із закупівель, матиме забезпечувати свій підрозділ усім необхідним військовим спорядженням. Він нестиме відповідальність за виділення та використання бюджетних коштів.

Процедури закупівель мають стосуватися того, що безпосередньо потрібне конкретній бригаді,

– сказав він.

Впровадження нової посади має на меті пришвидшити оперативне розв'язання питань щодо забезпечення бригад потрібними засобами. Мовиться про те, що вони можуть придбати все необхідне самостійно, без залучення централізованих закупівель, які здійснює Міністерство оборони.

На думку народного депутата, це полегшить командуванню бригад процес підготовки до бойових завдань.

До слова, для боротьби з російською агресією Україна потребує оперативної військової допомоги, зокрема сучасного озброєння. Данія у співпраці з Францією вирішили прискорити передачу артилерійських систем Caesar, які замість 2026 року будуть доставлені вже у 2025 році.