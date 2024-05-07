У Збройних Силах України розповіли, яка ситуація на Авдіївському напрямку. За словами військового, вже немає такої активності ворога, як була два тижні тому.

Офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький розповів у ефірі "Київ24", що тактика в росіян не змінилась. Зокрема, вони намагаються зруйнувати все, що бачать, а потім сказати, що вони зайшли туди, пише 24 Канал.

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Яка ситуація на Авдіївському напрямку

Військовий розповів, що поруч з Авдіївкою немає масового просування. Хоч росіяни намагаються просунутись малими групами, та ЗСУ знищують окупантів.

В принципі, загалом наступ противника призупинений. Немає такої активності, як була 2 тижні тому, коли вони дуже масовано, не на великі відстані, але просувалися,

– розповів Сергій Цехоцький.

За його словами, російська пропаганда йде попереду окупаційних військ. Та там далі важко – ворог постійно масовано веде обстріли позицій. Попри це, підрозділи нашої бригади діють грамотно та роблять все, щоб унеможливити просування ворога. До наших військових прибуває підкріплення.

Яка ситуація в районі Авдіївки: дивіться на карті

Яка ситуація на фронті