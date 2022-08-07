ЗСУ за добу ліквідували 5 баз окупантів, 3 склади боєприпасів і 2 контрольні пункти

7 серпня 2022 , 11:31
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Джерело:

телеграм-канал Оперативний ЗСУ

Збройні Сили України щодня нищать російського окупанта та ворожу техніку. Вони роблять це у різні способи.

ЗСУ продовжують нищити російського окупанта

Так, наші воїни доносять загарбнику, що їх на українській землі ніхто не чекав. Наприклад, за минулу добу ЗСУ знищили чимало складів БК і баз росіян.

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Загалом протягом доби Збройні Сили України мінуснули 5 баз, 3 склади БК та 2 КП російського противника.

  • Макіївка, Донеччина – БК
  • Сніжне (район), Донеччина – база
  • Донецьк – база
  • Херсон (район) – БК + база
  • Чорнобаївка (район), Херсонщина – 2 командних пункти
  • Гладівка (район), Херсонщина – база
  • Пологівський район, Запоріжжя – база
  • Енергодар (район). Запоріжжя – БК

Статистика втрат за добу

Протягом минулої доби українські військові ліквідували близько 300 окупантів та знищили кілька одиниць ворожої техніки, зокрема:

  • 3 танки;
  • 4 бойові броньовані машини;
  • 3 артилерійські системи;
  • 5 засобів ППО;
  • 6 безпілотників;
  • 8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 одиницю спецтехніки.

У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

До теми – зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 7 серпня: дивіться відео

 

Автор: Марта Касіянчук