Українські захисники і захисниці продовжують ліквідовувати ворожу техніку. Зокрема, і в небі.

Українські військові продовжують нищити ворожу техніку

Так, наші військові 12 серпня збили російський штурмовик Су-25 зокрема. Про це повідомили в Угрупованні Об'єднаних сил.

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Також війська протиповітряної оборони Збройних Сил України збили на Сході країни й низку інших цілей:

російський штурмовик Су-25;

4 безпілотники типу "Орлан-10".



Війська ППО України знищили ворожий штурмовик і чотири БПЛА / Фото з фейсбуку Угруповання ОС



Результат вдалої роботи ЗСУ / Фото з фейсбуку Угруповання ОС

Актуальні втрати ворога

Українські військові щодня показують російським загарбникам, що їм на нашій землі зовсім не раді. До кого не доходить, отримує квиток на концерт Кобзона. Так, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ЗСУ ліквідували вже 43 400 ворожих бійців. Упродовж останньої доби вдалося знищити ще 200 ворогів. Чималі втрати окупантів і у техніці:

танків – 1 855 одиниць (з них за минулу добу ЗСУ знищили 7);

бойових броньованих машин – 4 115 одиниць (+7);

артилерійських систем – 978 одиниць (+3);

РСЗВ – 261 одиниця;

засоби ППО – 136 одиниць;

літаків – 233 одиниць;

гелікоптерів – 193 одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 779 одиниць (+1);

крилатих ракет – 187 одиниць (+2);

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 одиниць (+15);

спеціальної техніки – 91 одиниця (+1).

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що найбільших втрат упродовж 12 серпня російська армія зазнала на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

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