Маскування і заняття вогневої позиції: ЗСУ показали нові фото з навчань в Британії

Українські воїни у Великій Британії проходять військові навчання у рамках операції "Interflex". Заступник командувача Сухопутних військОлександр Павлюк опублікував нові фото з навчань.

За словами військового, українські бійці у Британії навчаються тактики вибору та правильному заняттю вогневої позиції. Відточення практики стрільби відбувається з використанням ям, пагорбів, дерев та інших особливостей місцевості.

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Як проходять навчання

Навчання відбуваються під керівництвом військовослужбовців-інструкторів Збройних Сил Великої Британії в межах базової загальновійськової підготовки.

Операція "Interflex" – кодова назва військової операції під керівництвом Великобританії з навчання та тренування Збройних сил України. Вона стартувала у липні 2022 року на території Британії. Є продовженням британської військової операції "Orbital".

Бійці ЗСУ проходять навчання у Британії / Фото з телеграму Павлюка

Нагадаємо, що нещодавно українські військові прибули до Великої Британії для навчань на танках Challenger 2. Уряд Британії надасть Україні танки Challenger 2 разом із країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні.

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