ЗСУ прорвали першу лінію оборони на Півдні: як відбувається просування воїнів зараз

Контрнаступ Збройних Сил України триває. Нашим військовим вдається розвинути успіхи після прориву першої лінії оборони росіян на окремих ділянках Півдня.

Однак повідомляється про це дозовано, аби зберегти життя наших захисників. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що відбувається на Півдні

За словами Гуменюк, ЗСУ прорвали першу лінію оборони на Півдні, але такі новини подаються дозовано. Вона наголосила, що ця робота складна.

Це тільки перший етап, коли проривається лінія оборони. Після того треба закріпитися на тих ділянках і забезпечити безпеку для підрозділів, які здійснили той самий прорив. Тому тут новини можуть бути дещо уповільнені,

– зазначила Гуменюк.

Вона підкреслила, що потрібно пам'ятати, що за цим стоїть велика і тяжка робота. Зараз просування іде, але повідомляється про нього дозовано, аби зберегти життя наших захисників.

Контрнаступ ЗСУ триває: останні новини