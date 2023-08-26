Є дуже цікавий нюанс: чому росіяни не зможуть утримати другу лінію оборони на Півдні

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що українські військові прорвали першу лінію оборони росіян у Запорізькій області. Він висловив сподівання, що надалі контрнаступ тепер розвиватиметься швидше. Так справді може відбутись.

На початку контрнаступу України росіяни припустились великої помилки, що може дорого їм коштувати під час наступних просувань ЗСУ. Детальніше про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Головна проблема росіян на другій лінії оборони

Перша лінія оборони, яку пройшли українські військові, – це не лише окопи та траншеї, фортифікаційні споруди, але й мінні поля. Головна її проблема полягала саме в гіпертрофованій щільності мінно-фугасних загородженнях.

В другій лінії оборони проблема уже не стільки з мінними полями, скільки з механізованою складовою, тобто технікою. Саме там є концентрація ББМ, БМП, важкоброньованої техніки. Артилерію вже відводять ближче до третьої лінії,

– зазначив Олександр Коваленко.

Роблять це для того, аби мати хоч якийсь паритет з контрбатарейною боротьбою. Тож головна проблема другої лінії боротьби – це знищення "заліза". Це стане пріоритетним завданням для наших військових.

"Є дуже цікавий нюанс. Вже під час нашого контрнаступу росіяни почали використовувати резерви з другої лінії оборони. Вони використали велику кількість ресурсу ще до того, як його насправді треба було використати", – зауважив військовий оглядач.

Крім того, штатна комплектація групи військ "Дніпро" та "Схід", що воюють на Півдні, є одними з найгірших у зоні бойових дій. Найкраще укомплектовані групи "Центр" та "Захід" – це Луганська область. Це, за словами, Коваленка, суттєво впливатиме на здатність росіян оборонятися.

Причина у поганій штатній комплектації проста – окупанти просто не встигають компенсувати свої втрати та забезпечувати підрозділи технікою.

Олександр Коваленко про проблеми на другій лінії оборони росіян: дивіться відео

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