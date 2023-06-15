У районі Вугледара ЗСУ просунулись на кілометр

Українські військові просунулись в районі міста Вугледар Волноваського району Донецької області. Речник пояснив, що ЗСУ рухаються вперед в умовах жорстких боїв.

Валерій Шершень розповів 15 червня, що ЗСУ просуваються, попри авіаційну та артилерійську перевагу ворога. Ба більше, окупанти міцно тримаються за свої позиції, пише 24 Канал.

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Що відбувається в районі Вугледара

За словами Валерія Шершеня, у районі Вугледара тривають заходи покращення тактичного положення.

В районі міста Вугледар наші підрозділи та війська просунулись у бік противника до одного кілометра,

– розповів речник Таврійського напрямку.

Окупанти продовжують обстрілювати Донеччину

Поряд з цим, російські окупанти інтенсивно обстріляли Вугледар, а також Водяне, Курахове, Максимівку, Єлизаветівку, Пречистівку, Времівку, Велику Новосілку, Вільне Поле. Окрім цього, окупанти завдали авіаудару біля Золотої Ниви.

Найбільше штурмів росіяни здійснили на Мар'їнському напрямку – 13, на Авдіївському – 9, на Вугледарському – 2.

В цілому на Донеччині вдень (15 червня – 24 Канал) відбулося 25 бойових зіткнень, вночі – 7. Найбільше – п'ять – в районі Мар'їнки,

– заявив Шершень.

Що відомо про просування в районі Вугледара: дивіться відео

Останні новини про контрнаступ ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що українські бійці проводять наступальні та оборонні операції. Ба більше, ворог також намагається наступати.

Вороги перекидають сили у район Бахмута. Зокрема, окупанти з Півдня перетягують ворожий десантно-штурмовий підрозділ саме на Бахмутський напрямок.

Попри зусилля ворогів, Збройні Сили України:

за попередні півтора тижня у зоні об'єднаного стратегічного угруповання військ "Хортиця" просунулись на понад 3 кілометри;

поступово просуваються на Південному напрямку.