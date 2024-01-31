ЗСУ захопили позиції у напрямку Горлівки, які були окуповані з 2014 року, – ЗМІ
Джерело:Мілітарний
Командувач українських Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський показав у мережі кадри зі штурму. У мережі встановили, що відео зроблене при відбитті російських позицій неподалік Горлівки.
Сама ж Горлівка окупована ще з 2014 року. Російські окупаційні сили контролювали цю ділянку ще до повномасштабного вторгнення.
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Рух у напрямку Горлівки
Українські військові зайняли російські позиції біля Горлівки, які окупанти контролювали ще з весни 2024 року. Кадри успішного штурму цієї ділянки бійцями 225-го окремого штурмового батальйону опублікував Олександр Сирський.
Для підтримки просування українських військ залучили західну 155-мм артилерію, яка застосовувала касетні боєприпаси по російській піхоті. Її роботу корегували ударні безпілотники. Також дрони робили скиди вибухівки на противника та контролювали хід операції.
Вся операція з просування в напрямку Горлівки відбувалася в темний час доби. У роботі застосували безпілотники з тепловізорами.
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Ситуація на фронті
- Бойові дії на Бахмутському напрямку здебільшого набули позиційного характеру. Однак окупанти все одно намагаються штурмувати за допомогою тактики "людських хвиль". Переважно спроби наступу відбуваються без бронетехніки. Ресурсів на оборону вистачає.
- Окупанти не полишають спроб захопити Авдіївку. Вони перейшли від спроб наступати по полях до міських боїв. При цьому окупанти не впевнені, який сценарій для них найкраще. Адже у випадку міських боїв втрати росіян будуть менші, а при наступі з полів є вплив на логістику.
- Росіяни намагаються просуватися на Куп'янському напрямку. Вочевидь, ворог хоче захопити село Табаївка. Однак там несприятливий ландшафт, а також населений пункт перебуває під постійним вогневим контролем ЗСУ. Якщо навіть росіяни захоплять його, то зазнаватимуть значних втрат через обстріли.