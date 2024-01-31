ЗСУ захопили позиції у напрямку Горлівки, які були окуповані з 2014 року, – ЗМІ

Командувач українських Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський показав у мережі кадри зі штурму. У мережі встановили, що відео зроблене при відбитті російських позицій неподалік Горлівки.

Сама ж Горлівка окупована ще з 2014 року. Російські окупаційні сили контролювали цю ділянку ще до повномасштабного вторгнення.

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Рух у напрямку Горлівки

Українські військові зайняли російські позиції біля Горлівки, які окупанти контролювали ще з весни 2024 року. Кадри успішного штурму цієї ділянки бійцями 225-го окремого штурмового батальйону опублікував Олександр Сирський.

Для підтримки просування українських військ залучили західну 155-мм артилерію, яка застосовувала касетні боєприпаси по російській піхоті. Її роботу корегували ударні безпілотники. Також дрони робили скиди вибухівки на противника та контролювали хід операції.

Вся операція з просування в напрямку Горлівки відбувалася в темний час доби. У роботі застосували безпілотники з тепловізорами.

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Ситуація на фронті