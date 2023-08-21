У Бахмуті окупанти у пастці, Сили оборони звільнили вже 43 квадрати довкола міста, – Міноборони

Наші військові продовжують робити все можливе, щоб звільняти рідні землі з-під окупації. У Міноборони зауважили, що у Бахмуті ворог потрапив у пастку.

Під час брифінгу телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про ситуацію навколо Бахмута, передає 24 Канал. За її словами, за минулий тиждень наші військові звільнили частину територій поблизу населеного пункту.

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ЗСУ просуваються біля Бахмуту

Наші війська зайняли там (поблизу Бахмута – 24 Канал) ключові панівні висоти і дуже дошкуляють ворогові. І, власне, ворог там у пастці, тому що вони не можуть вийти з Бахмута і не можуть там повноцінно просуватися. І тому намагаються штурмувати саме по цьому північному флангу, щоб вибити наші війська,

– наголосила Ганна Маляр.

За словами заступниці, наші військові просуваються на південному фланзі Бахмута. Власне, за минулий тиждень вдалося звільнити 3 квадратні кілометри неподалік міста.

"І разом ми можемо говорити про звільнені 43 квадратних кілометрів довкола Бахмута", – підкреслила Ганна Маляр.

Хто зараз воює у Бахмуті

Відповів на це питанні політолог і боєць ЗСУ Кирило Сазонов. В ефірі 24 Каналу він пролив світло на те, хто воює проти наших захисників у Бахмуті.

Росіяни забрали 1 і 2 армійські корпуси з Бахмута. Туди зайшли три полки якихось територіальних військ – це вони, мабуть, намагаються скопіювати нашу тероборону,

– каже Сазонов.

Він також додав, що на південь від міста працюють мотострілецькі та десантні війська. Крім того, ж багато так званих рот "Шторм-Z".

"Усі напрямки для них пріоритетні. Там, де вони здригнуться, ми підемо вперед, тому їм треба тримати (оборону – 24 Канал) скрізь. Але резервів не вистачає", – пояснив Сазонов.

За словами Сазонова, у Росії продовжує тривати прихована мобілізація. Також набирають бійців і на окупованих територіях. Усе для того, щоб ворог міг набрати нових сил. Воно й не дивно, враховуючи колосальні втрати.

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