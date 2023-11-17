ЗСУ наступають на Запорізькому напрямку, 72 зіткнень за добу: карта бойових дій 17 листопада

За минулу добу на фронті відбулось 72 бойові зіткнення з ворогом. Сили оборони відбивають атаки росіян та наступають на двох напрямках. Зокрема, мають успіхи на заході Запорізької області.

Про те, що відбувається на фронті, де просуваються ЗСУ – розповідає 24 Канал опираючись на дані Генштабу, Інституту вивчення війни (ISW) та онлайн-мапу DeepState.

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Просування Сил оборони

За даними ISW, українські військові продовжили масштабніші, ніж зазвичай, операції на лівобережжі Херсонської області та, ймовірно, просунулися біля Кринок, що за 30 кілометрів на північний схід від Херсона, два кілометри від річки Дніпро та близько чотирьох кілометрів на північ від східного 58 шосе.

Аналітики публікують дані російських "воєнкорів", що війська ворога завдають ударів по українських позиціях на захід від Роботиного, що свідчить про незначне просування українських військ.

Крім того, зазначають, що українські війська намагалися просунутися в районі Копані (5 кілометрів на північний захід від Роботиного), Рівного (9 кілометрів на захід від Роботиного), Новопрокопівки (на південь від Роботиного), Вербового (8 кілометрів на схід від Роботиного), а також в напрямку Новофедорівки (14 кілометрів на північний схід від Роботиного).

Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що на Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де Сили оборони відбили 6 атак.

Ситуація на усіх напрямках фронту

У Генштабі повідомили, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де українські воїни відбили 4 атаки.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Білогорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де захисниками відбито 18 атак. Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку

На Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, але ЗСУ тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші захисники відбили 17 атак.

Водночас, в ISW повідомили, що російська армія продовжила наступальні операції біля Авдіївки і здійснила підтверджений наступ. Геолокаційні кадри підтверджують, що війська ворога незначно просунулися на північ від Авдіївського коксохімічного заводу на північний захід від міста.

На Мар'їнському напрямку українські захисники відбили 19 атак загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.