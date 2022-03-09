ЗСУ просять негайно повідомляти про особливо небезпечне озброєння: фото російського ЗРК "Тор"

Збройні сили України просять українців повідомляти про особливо небезпечне озброєння, що використовується армією Росії. Зокрема мовиться про зенітний ракетний комплекс "Тор" у всіх модифікаціях.

ЗРК "Тор" – це тактичний комплекс протиповітряної та протиракетної оборони.

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Ракетний комплекс використовують для прикриття об'єктів, а також ешелонів сухопутних з'єднань від ударів крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, гелікоптерів та літаків, у тому числі й виконаних за технологією "стелс".

Куди повідомити

Якщо ви виявили вказане озброєння негайно повідомте про це за допомогою:

спеціально створеного у телеграмі чат-бота @stop_russian_war_bot;

або ж за номером телефону 0800500442 ("гаряча лінія" Міністерства оборони України).



Особливо небезпечне озброєння, що використовується ворожою армією / Фото ЗСУ



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