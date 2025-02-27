ЗСУ перегрупувалися: на одному з напрямків просування Росії сповільнилося, – Сирський

Головком Сирський розповів, що відвідав деякі бригади у зв'язку з активізацією дій ворога у Донецькій області на Новопавлівському напрямку. Він також повідомив, що ЗСУ провели перегрупування.

Цим вдалося досягнути сповільнення просування російської армії на більшості загрозливих ділянок на цьому напрямку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Олександра Сирського.

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Росія продовжує спроби вийти на адмінкордони Донеччини

Росіяни на Новопавлівському напрямку ведуть інтенсивні наступальні дії та намагаються прорвати українську оборону, щоб захопити 3 населені пункти.

З нашого боку вжито низку заходів для покращення взаємодії військових частин та підрозділів, проведено перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок,

– повідомив головком.

Сирський також заслухав командувача оперативного-тактичного угруповання "Донецьк" Тарнавського та командирів бригад щодо ведення бойових дій, наявних потреб і проблемних питань.

"Віддав усі необхідні розпорядження щодо їхнього вирішення", – також сказав головком.

Він додав, що задум Росії на цих напрямках залишається незмінним уже понад 3 роки – вона намагається вийти на адмінкордони Донеччини.

Але ЗСУ завдають максимальних втрат живій силі та техніці ворога – російські втрати зростають, а плани так і залишаються нездійсненними.