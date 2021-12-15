ЗСУ проводять навчання протитанкових підрозділів неподалік Криму: потужне відео

Збройні сили України провели військові навчання кількох протитанкових підрозділів. Бійці вчилися відбивати спробу прориву ворожої бронетехніки на танконебезпечному напрямку.

Як відбувалися тренування військових

У навчаннях взяли участь протитанкові артилерійські та інженерні підрозділи. Вони несуть бойову службу на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом.

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Підрозділи тренувалися відпрацьовувати завдання у тісній взаємодії. За легендою навчань, вони мали спільними силами відбити спробу прориву ворожої бронетехніки на танконебезпечному напрямку.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що військовим вдалося за лічені хвилини зайняти визначені позиції, розгорнули артустановки та почали встановлення мінних загороджень. Він наголосив, що було важко, але бійці працювали спокійно і впевнено – як у бойовій атмосфері.

У вмілих та злагоджених діях відчувалась щоденна напружена служба та значний досвід.

Ці навички за 8 років війни опанував кожен військовослужбовець, тож завдання виконуються чітко, впевнено та злагоджено. Вочевидь, що і в бойових умовах вони діятимуть так само ефективно і будуть прикривати небезпечні напрямки від реального противника,

– запевнив Наєв.

Дивіться відео з тренувань протитанкових підрозділів:

ЗСУ взяли участь у військових навчаннях у Німеччині

Українські військові взяли участь у багатонаціональних навчаннях Combined Resolve 16 у Німеччині. Зведена механізована рота 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка зайняла оборону, аби блокували підступи до умовного містечка.

Завданням українських піхотинців було не допустити прориву ворожих підрозділів, а також знищити їх.

Повний текст публікації Командування Об'єднаних сил ЗСУ у фейсбуці:

На південному напрямку тривають тренування протитанкових артилерійських та інженерних підрозділів, що несуть бойову службу на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Цього разу кілька підрозділів одночасно відпрацьовували навчальні завдання у тісній взаємодії одне з одним.

Як повідомив командувач об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою навчань, військовослужбовці мали спільними силами відбити спробу прориву ворожої бронетехніки на танконебезпечному напрямку.

За лічені хвилини вони зайняли визначені позиції, розгорнули артустановки та почали встановлення мінних загороджень, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, було важко, але військові працювали в штатному режимі, спокійно і впевнено, як у бойовій атмосфері. Разом із тим, за вмілими злагодженими діями відчувалась щоденна напружена служба та значний досвід.

Ці навички за вісім років війни кожним військовослужбовцем вже опановані, тож завдання виконуються чітко, впевнено та злагоджено. Вочевидь, що і в бойових умовах вони діятимуть так само ефективно і будуть прикривати небезпечні напрямки від реального противника, – підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.