ЗСУ розбили колони окупантів, що рухались у бік Дніпропетровщини

Десантно-штурмові війська ЗСУ 6 березня зупинили колони росіян, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини.

Загарбники рухались з боку Балаклії, що на Харківщині. Вони навіть спробували зробили прорив, але їх зупинили.

До речі Ворог зазнає втрат і ухиляється від прямого вогняного контакту із ЗСУ

У результаті колона російської техніки залишилась розбита.

Окупанти зазнають втрат

Противник намагається не втратити наступального потенціалу, але має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. Українці чинять потужний супротив, тож окупанти вже деморалізовані.



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