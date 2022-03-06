ЗСУ розбили колони окупантів, що рухались у бік Дніпропетровщини
6 березня 2022 , 06:57Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Десантно-штурмові війська ЗСУ 6 березня зупинили колони росіян, що намагалися висунутися у бік Дніпропетровщини.
Загарбники рухались з боку Балаклії, що на Харківщині. Вони навіть спробували зробили прорив, але їх зупинили.
До речі Ворог зазнає втрат і ухиляється від прямого вогняного контакту із ЗСУ
У результаті колона російської техніки залишилась розбита.
Окупанти зазнають втрат
Противник намагається не втратити наступального потенціалу, але має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі. Українці чинять потужний супротив, тож окупанти вже деморалізовані.
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