ЗСУ розбили колону росіян та отримали багато корисних трофеїв
Джерело:фейсбук ЗСУ
Росія продовжує ввести повномасштабну війну проти України. ЗСУ мужньо протистоять ворогу, завдаючи йому значних втрат.
Після того, як наші солдати розбивають колони росіян, техніка, яку ще можна використати, переходить у користування української армії. ЗСУ застосовують її для оборони країни.
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ЗСУ вчергове отримали корисні трофеї окупантів
Так, українські воїни вкотре розбили колону росіян і отримали трофеї. На захопленій техніці видно один зі знаків рашистів – V.
Як зазначав президент України Володимир Зеленський: "Російські війська на сьогодні – фактично один з постачальників техніки для нашої армії". Орки й у страшному сні не могли такого побачити.
ЗСУ знову отримали трофеї / Фото з фейсбуку ЗСУ
Один із трофеїв, отриманих українськими воїнами / Фото з фейсбуку ЗСУ
ЗСУ розбили колону орків й отримали трофеї / Фото з фейсбуку ЗСУ
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