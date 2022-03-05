ЗСУ розбили окупантів на Чернігівщині: ті полишали техніку та повтікали у болота без припасів
Хоробрі воїни ЗСУ продовжують нищити російських окупантів. Наша відважна армія здобуває перемоги одна за одною.
Українські сили продовжують активне знищення російських окупантів по всіх напрямках, де вони вторглися в нашу країну. Деморалізовані вороги після зустрічі із нашими героями, якщо їм вдалося вижити, здаються у полон або рятують життя втечею.
До речі Ми вбиваємо мирний народ, – російський солдат у полоні кається, що вірив своїм командирам
Перемога ЗСУ на Чернігівщині
На Чернігівщині підрозділи перативного командування"Північ" розбили сили противника та завадили їх просуванню у сторону Києва. Уся ворожа техніка знищена.
Що стосується окупантів, яким вдалося вижити, то вони повтікали. Втім, довго бігати без харчів вони не зможуть, тож варто очікувати їх швидкої здачі у полон.
Російські окупанти деморалізовані та зменшують активність наступів, в той час як ЗСУ та інші українські захисники мотивовані якнайшвидше звільнити свою землю від орків.
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