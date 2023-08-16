Схожі на кадирівців: боєць ЗСУ розповів про підрозділ російських ультрас "Еспаньола"

На південному фланзі Бахмутського напрямку Сили оборони розбили підрозділ, до якого входили фанати ЦСКА. Окупанти кидають всі сили, які є у них під рукою, у відчайдушні контратаки, які не приносять їм результатів.

Про це 24 Каналу розповів заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов. Він, як і інші бійці "Азову", впевнений у неминучості поразки Росії поблизу Бахмута.

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Що відомо про підрозділ "Еспаньола"

Нещодавно стало відомо, що Збройні Сили знищили роту бійців з недавно створеного "добровольчого" підрозділу окупантів "Еспаньола".

"Його учасники – це прихильники російської імперіалістичної ідеології. Вони вирушають на війну через свої переконання, а саме віру в те, що Росія повинна загарбати Україну. Більшість із них є "ультрасами" московського футбольного клубу ЦСКА", – пояснив боєць "Азову".

Серед іншого, цей підрозділ використовують для "загороджувальних загонів", які не дають регулярним військам втікати з поля бою. Це зближує їх зі спецпризначенцями Рамзана Кадирова, які також створені для красивих фотографій та поширення певної ідеології.

Родіон Кудряшов про розгромлений підрозділ окупантів: дивіться відео

Ситуація на південному фланзі Бахмута

Бійці "Азову" переконані, що звільнення Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки, розташованих південніше Бахмута, є питанням часу. Попри те, що окупанти тримаються за них з останніх сил, бої за ці населені пункти є дуже складними.

Для того, щоб зберігати поточну ситуацію, ворог застосовує підрозділи швидкого реагування та постійно підсилює лінію зіткнення новим особовим складом. Також на цій ділянці Сили оборони змушені долати мінні загородження агресора.

"Ворог розуміє, що незабаром він втратить ці населені пункти, адже всі його спроби контратакувати в цьому напрямку не мали успіху", – зазначив Кудряшов.

Подробиці невдалого штурму Андріївки за участю "Еспаньоли"