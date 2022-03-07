ЗСУ розгромили колони окупантів, які везли паливо своїм військам

Збройні сили України вчергове розгромили колони росіян. Загарбники везли паливо своїм військам.

Українські захисники продовжують знешкоджувати як самого ворога, так і його техніку. У мережі оприлюднили відео того, як українські військові вчергове розправилися з росіянами.

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ЗСУ розгромили колони окупантів

Українці знищили ворожу колону, яка намагалася доставити своїм допомогу у вигляді палива. Що далі росіяни заходять углиб України, то більше в них втрат і менше можливості забезпечувати свої війська.

Збройні сили розгромили колони окупантів: дивіться відео

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