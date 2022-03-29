ЗСУ розгромили російську військову колону, що рухалася на Миколаїв
29 березня 2022 , 16:28Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Сергія Братчука
Українські захисники продовжують активно ліквідовувати російських окупантів, які прийшли на нашу землю. Чергову "порцію" ворожих солдатів вдалося ліквідувати у напрямку Миколаєва.
Одна з колон російських окупантів рухалася у напрямку Миколаєва. Щоправда, шлях цих ворожих солдатів не був довгим.
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Знищення колони
Як повідомив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук, нашим героям вдалося розбити ворожу колону. Ліквідованих окупантів на свій рахунок записали воїни десантно-штурмових військ.
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