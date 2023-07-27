Жили посеред розтяжок: у ЗСУ показали окопи росіян біля Бахмута і розповіли про наступ

Українські військові поступово просуваються на Бахмутському напрямку та захоплюють позиції окупантів. За інтенсивністю бої під Бахмутом нагадують висадку у Нормандії.

Бійці 3 штурмової бригади показали колишні російські шанці на південному фланзі Бахмута. Зовсім нещодавно там точилися бої й наші воїни вибивали звідси вагнерівців та 72 мотострілецьку бригаду Росії.

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Українські воїни вибили вагнерівців та 72 бригаду

Українські бійці, які брали участь у штурмах, розповідають, що за інтенсивністю це нагадувало висадку у Нормандії.

Солдати ЗСУ показали захоплені російські бліндажі: купи сміття та детонатори для протитанкових мін – тут окупанти зберігали БК. Це був важливий логістичний вузол.

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Всередині бліндажа висить характерний "совковий" килим. На вході лежить граната. Як розказав сапер 3 окремої штурмової бригади із позивним "Самурай", окупанти жили прямо посеред розтяжок.

"Для них це нормально, – каже 23-річний воїн. – Вони ж суїцидники".

До повномасштабної війни "Самурай" жив у Польщі та планував отримати громадянство цієї країни, але повернувся до України та став сапером. "Самурай" воює з 25 лютого 2022 року й за цей час встиг побувати на Запорізькому напрямку та під Києвом.

Також наші штурмовики показали протипіхотні міни, які військові між собою називають "відьмами".

"Самурай" розповів про походження цієї назви: під час польоту снаряд видає звук, наче повз пролітає відьма. Цей боєприпас несе понад дві з половиною тисячі уламків і вижити після підриву на такій міні майже неможливо.

На щастя, росіяни самі часто підриваються на "відьмах": вони розставляють їх, як заманеться, адже Росія не підписувала жодних конвенцій, які б забороняли використання такого озброєння.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Командир інженерно-саперного батальйону із позивним "Тренер" розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку.

Два виступи – на північному та південному флангах міста – зрізаються, ми виходимо на "нуль". І якщо просто подивитись на карту, то стає зрозуміло, куди операція рухатиметься далі,

– сказав він.

Також "Тренер" відповів на поширене питання, чому не можна хайпувати навколо контрнаступальних успіхів.

"На деяких ділянках навіть противник не володіє всією інформацією, – розповідає він. – Волаючи про власні успіхи, ми привертаємо до цього увагу окупанта і він починає на це реагувати".

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