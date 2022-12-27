У ЗСУ розповіли, чи очікують загострення на фронті на свята

Противник намагається досягти хоч якихось перемог, а тому постійно вдається до провокацій та спроб наступу. На новорічні свята можливі загострення, як і у будь-який інший день.

Про це розповів речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону. За його словами, противник наразі хоче досягнути хоча б якогось проміжного результату.

Увага Росіянам наказали вийти на адмінмежу Донеччини до кінця року, – Маляр

Ворог намагається постійно загострювати ситуацію, наскільки у нього вистачає сил. Зрозуміло, що для них це точка неповернення. Вони намагаються досягнути на суходолі хоча б якоїсь перемоги. Бахмут став для них символом безпорадності,

– зазначив Сергій Череватий.

Невдачі у Бахмуті дезорієнтували росіян

Речник зауважив, що росіяни уже понад 6 місяців намагається захопити Бахмут. Такі провали дуже дезорієнтують військово-політичне керівництво країни-агресора.

Вони не можуть взяти елементарно районний центр, перед тим декларуючи, що вони візьмуть чи то всю Україну, чи то Київ за 3 дні. Відтак, постійно змінюють командування, кидають на підсилення своїх сил злочинців із угрупування ПВК Вагнера, в тому числі злочинців, які сиділи по важких статтях,

– додав Череватий.

"Цитадель українського духу": ЗСУ не дають ворогу захопити Донбас

Тож, військовий вважає, що для росіян це ніби останній бій: вони стягують усе що можуть, щоб досягнути хоча б якогось проміжного результату. І це дуже відображається на нашій обороні.

Водночас тим цінніший подвиг, який створюють наші оборонці, в тому числі нашої фортеці Бахмуту – нашої цитаделі українського духу,

– наголосив речник.

Оскільки, не дивлячись ні на що, ЗСУ не дають пройти ворогу, у важких боях стримують його. І найголовніше – не дають прорвати системну оборону, вийти в тили, на оперативний простір. Не дають ворогу рухатись в напрямку Слов'янська – Краматорська, а відтак окупувати Донбас.

Окупанти до Нового року хочуть захопити Донбас: що відомо

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти мають завдання – до Нового року вийти на адмінмежу Донецької області.

Водночас окупанти не можуть захопити Бахмут – районний центр, не те щоб вийти на кордони області.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що російські вояки "видихнулись" і їм потрібно перегрупуватися, щоб підготуватися до ретельнішого та агресивнішого наступу на українські позиції. Принаймні, вони намагатимуться так діяти.

Раніше путінський режим ставив росармії завдання вийти не лише на межу Донецької області, а й Луганської. Втім, наразі про не йдеться – Луганщину поступово, але впевнено звільняють наші сили оборони.