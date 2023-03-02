Потужність Росії не знищена повністю, – ЗСУ розповіли про нову тактику ворога

Станом на 2 березня ворог збільшив своє корабельне угруповання у Чорному морі у порівнянні з попередніми тижнями до 13 кораблів. Серед них є і ракетоносії.

Про це заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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За словами Гуменюк, у Чорному морі перебувають 2 надводні і 2 підводні ракетоносії. Це може свідчити про готовність до їх застосування, але вона уточнила, що необов'язково всі 24 "Калібри" є готовими до запуску. Також Гуменюк висловила припущення, що Росія може змінити тактику і найближчим часом не застосовувати масовані ракетні удари, від яких Україна регулярно потерпає з жовтня 2022 року.

Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому. Зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики,

– сказала Гуменюк.

За її словами, ворог починає розподіляти в часі ракетні удари – інколи це поєднання ударів з моря і повітря, а також невеликі партії дронів-камікадзе типу "Шахід".

"Зараз вони хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів", – резюмувала речниця.

Ракетний тиск зменшився, однак розслаблятися не варто