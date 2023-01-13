Бої за Кінбурнську косу тривають: у ЗСУ пояснили, що ускладнює звільнення території
ЗСУ продовжують вживати заходів щодо деокупації Кінбурнської коси. Наразі росіяни використовують косу для обстрілів мирних міст і сіл.
Речниця ОК "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що ЗСУ продовжують бойову роботу зі звільнення Кінбурнської коси. Вона повідомила, що роботу нашим воїнам ускладнює погана погода, а також впевненість щодо відсутності цивільних на косі.
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ЗСУ постійно відпрацьовують по окупантах на Кінбурнській косі
Оперативна ситуація полягає в тому, що ворог час від часу виїжджає на позиції, звідки проводить обстріли протилежного берега, але залишатися йому там постійно заважає наша контрбатарейна робота. І саме тому ця робота ще не закінчена, оскільки складні погодні умови… Тому очаківцям і мешканцям Куцурубськохї громади треба бути дуже уважними і дослухатися до сигналів повітряної тривоги,
– зазначила Гуменюк.
Вона пояснила, що Кінбурнська коса має географічну особливість. Зокрема, це в більшості піщаний насип, тому населені пункти там – це "місця, де ворогу більш менш зручно розташовуватися".
Гуменюк заявила, що саме тому росіяни намагаються використовувати ці населені пункти як місця свого базування.
"Ми все ж таки продовжуємо свою роботу, і вона ускладнена тим, що ми не маємо абсолютної інформації про наявність там мирних мешканців, хоча знаємо, що окупанти намагалися їх вивезти", – сказала речниця ОК "Південь".
За словами Гуменюк, окупанти не можуть постійно перебувати на Кінбурнській косі, адже українські бійці працюють по них у відповідь.
І вони тільки можуть час від часу підтягувати озброєння для проведення бойової роботи і негайно ротируються на Лівобережжя, з яким суходолом поєднана Кінбурнська коса,
– резюмувала Гуменюк.
Що відомо про ситуацію на Кінбурнській косі
- Кінбурнська коса – це остання територія Миколаївської області, яка все ще окупована росіянами. Унаслідок контрнаступу ЗСУ восени 2022 року було звільнено більшість території Миколаївської та Херсонської областей.
- Наталія Гуменюк раніше заявила, що для деокупації Кінбурнської коси потрібні ще деякі зусилля. Саме тому, за її словами, найближчим часом слід очікувати на звільнення коси від російських загарбників.
- Найчастіше росіяни атакують наших військових у районі Кінбурнської коси з ракетних систем залпового вогню, а також б'ють "Шахідами" та артилерією.
- Наші прикордонники розповіли, що на косі розташовані підрозділи Росії, а саме донські "казаки". За даними наших бійців, окрім особового складу, окупанти мають броньовану техніку, "Тигри", "Урали".