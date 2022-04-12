ЗСУ шукають російські комплекси "Редут-2УС": як українці можуть допомогти

Кожен українець може стати таємним агентом наших захисників. Для цього потрібно лише скористатися телеграм-ботом "єВорог".

Кожен українець робить усе можливе для того, щоб наші захисники успішно ліквідовували російських окупантів. Тепер про позиції ворога наших героїв можна повідомити дуже просто.

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Пошук комплексів "Редут"

Наші захисники розшукують ворожі комплекси "Редут-2УС". Вони забезпечують зв'язок командування росіян з солдатами, забезпечують обмін інформацією. Їх знищення порушить комунікацію в рядах ворога, тому генерали будуть змушені керувати своїми військами на полі бою, що збільшує шанси їх ліквідувати.

Українців закликають повідомляти при виявленні такого комплекса та його локації в Telegram-бот єВорог.

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