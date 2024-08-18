ЗСУ скинули російський прапор в Апанасівці Курської області
18 серпня 2024, 19:15Читать новость на русском
Збройні Сили продовжують операцію у Курській області. Так, у мережі показали відео, як військові скидають триколор у селі Апанасівка.
Апанасівка розташована у Кореневському районі Курської області.
Дивіться також Червоні лінії Путіна гнучкі, як російські кордони․ Чому Москва провалила захист Курської області
Триколор – на землі
Бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти скинули російський триколор у селі Апанасівка Курської області та показали відповідне відео.
Мінус російський прапор у Апанасівці: дивіться відео