ЗСУ скинули російський прапор в Апанасівці Курської області

18 серпня 2024, 19:15
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Автор: Дмитро Усик

Збройні Сили продовжують операцію у Курській області. Так, у мережі показали відео, як військові скидають триколор у селі Апанасівка.

Апанасівка розташована у Кореневському районі Курської області.

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Триколор – на землі

Бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти скинули російський триколор у селі Апанасівка Курської області та показали відповідне відео.

Мінус російський прапор у Апанасівці: дивіться відео